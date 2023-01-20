اعتقلت القوات الأمريكية مسؤولاً بارزاً في تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، اليوم (الجمعة)، أن قواتها نفذت عملية مشتركة مع قوات سورية الديمقراطية (قسد)، انتهت بالقبض على المسؤول الأمني والإعلامي لتنظيم «داعش» في سورية، موضحة أن العملية تمت أمس الأول (الأربعاء).ولفت البيان إلى أن المسؤول الداعشي الذي تم القبض عليه، اشترك في تنفيذ وتسهيل عمليات التنظيم داخل المنطقة وخارجها.ونقل البيان عن المتحدث باسم القيادة المركزية جو بوتشينو، قوله: إن العملية «تجدد التأكيد على التزام القيادة المركزية الصارم في المنطقة، وهزيمة تنظيم داعش بشكل نهائي». وقال إن القبض على المسؤول البارز بداعش سيحد من قدرة التنظيم الإرهابي على تخطيط وتنفيذ عمليات على مستوى العالم، تهدد الأمريكيين والشركاء والمدنيين الأبرياء. وأضاف أن تنظيم داعش ما زال يمثل تهديداً للولايات المتحدة والشركاء في المنطقة، مضيفاً أن القيادة المركزية تحافظ على وجود كافٍ ومستمر لقواتها في المنطقة، وستواصل مواجهة التهديدات لأمن المنطقة.وكثف تنظيم داعش الإرهابي منذ مطلع العام الحالي ضرباته في مناطق شرق وشمال سورية، بعد أشهر من خسارة قادته، إذ نفذ التنظيم الإرهابي 14 عملية في مناطق نفوذ قوات سورية الديمقراطية (قسد) بشمال وشمال شرق سورية منذ مطلع 2023.وخلال عام 2022، تلقى التنظيم الإرهابي ضربات موجعة، إذ فقد 3 قيادات كبرى، من بينهم «زعيمان» للتنظيم، هم: أبو إبراهيم القرشي ثاني زعيم للتنظيم الإرهابي، الذي أعلنت واشنطن مقتله في فبراير الماضي، وماهر العقال قائده في سورية الذي أعلن عن مقتله في يوليو، وأبوالحسن القرشي الزعيم الثالث الذي أكد التنظيم الإرهابي مقتله في نوفمبر الماضي.في غضون ذلك، أعلن الجيش الأمريكي في بيان له أن 3 طائرات مسيرة استهدفت قاعدة أمريكية في منطقة التنف بسورية اليوم (الجمعة)، دون أن تخلف إصابات بين الجنود الأمريكيين.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرتين مسيرتين أُسقطتا بينما أصابت المسيرة الثالثة المجمع مما أدى إلى جرح سوريين اثنين.