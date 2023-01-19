فيما لم تعلن أي جهة مسؤولياتها عن الجريمة، قتل 3 من قوات الأمن التابعة لحركة طالبان وأصيب 5 آخرين في تفجير استهدف وحدة الحماية الأمنية بمبنى حكومة ولاية تخار شمال شرقي أفغانستان اليوم (الخميس).

وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن تفجيرا استهدف وحدة الحماية الأمنية لقوات طالبان التي كانت تتمركز عند بوابة المبنى المحلي لحكومة تخار، حيث كان مسؤولو طالبان المحليين يعقدون اجتماعاً. وبحسب وكالة أنباء «آماج نيوز» المستقلة فإن التفجير استهدف مبنى الحكومة المحلية بمدينة تالقان مركز الولاية.

وأوضحت صحيفة «هشت صبح» الأفغانية أن التفجير ناجم عن قنبلة مغناطيسية استهدفت سيارة لطالبان أمام مبنى محافظة تخار.