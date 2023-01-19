تأكيداً لما نشرته «عكاظ» الشهر الماضي عن اجتماع لتنسيق صفقة تبادل أسرى بين تنظيم القاعدة والحوثيين الإرهابيين، كشفت مصادر إعلامية يمنية اليوم (الخميس) صفقة تبادل جديدة بين الحوثي وتنظيم القاعدة سيتم تنفيذها خلال الشهر الجاري.

ونقل موقع «نيوزيمن الأخباري» عن ما وصفها بـ«المعلومات» أن الصفقة تتضمن إطلاق سراح 17 عنصرا من تنظيم القاعدة مقابل إطلاق 9 من عناصر الحوثي، موضحاً أن مفاوض تنظيم القاعدة الإرهابي عبدالله علي علوي مزاحم الملقب بـ«الزرقاوي»، أجرى لقاءات عديدة مع مفاوض مليشيا الحوثي القيادي محمد سالم النخعي «أبو أنس»، وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم إبرام الصفقة في شهر يناير الجاري.

وكان الحوثي والقاعدة تبادلا أكثر من 400 إرهابي طوال السنوات الماضية على فترات، فيما تؤكد مصادر عسكرية يمنية أن الصفقات بين الإرهابيين لا تشمل الجانب تبادل الأسرى، بل هناك صفقات عسكرية تتعلق بتقديم الحوثي اسلحة وألغام للقاعدة والاشتراك في العمليات الإرهابية ضد الجيش الوطني.