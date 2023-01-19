حذر الرئيس الروسي السابق ونائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم (الخميس) من خطورة أي محاولات لهزيمة دولة نووية بحرب تقليدية، مؤكداً أن ذلك سيشعل حرباً نووية.

وقال ميدفيديف: «إن هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تشعل حرباً نووية، مؤكداً في منشور على حسابه في تيليغرام أن القوى النووية لا تخسر أبداً في صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها».

من جانبه، قال الكرملين إن تصريحات ميدفيديف بشأن هزيمة روسيا في أوكرانيا قد تؤدي إلى حرب نووية تتفق تماماً مع عقيدة موسكو النووية، وذلك في أحد رد على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الذي أكد الأسبوع الماضي في مقابلة مع صحيفة ألمانية، أن دولًا غربية سترسل لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة.

بالمقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم أن بلاده تسعى لاستعادة شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمها في العام 2014، داعياً شركاءه الغربيين إلى تزويده بالمزيد من الأسلحة.

وقال أمام حضور خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي عبر الفيديو: «القرم أرضنا وبحرنا وجبالنا، أعطونا أسلحتكم وسنستعيد أرضنا، منتقداً تردد ألمانيا في تزويد كييف بدباباتها الحديثة من طراز ليوبارد، في ظل تقارير تفيد بأن برلين لن تزود كييف بهذه الدبابات إلا في حال قامت واشنطن بتزويدها بدباباتها من طراز أبرامز».

وقال زيلينسكي: «هناك أوقات يجب ألا نتردد فيها أو نقارن، عندما يقول أحدهم سأعطي دبابات إذا فعل ذلك طرف آخر، ولا أعتقد أن هذه الإستراتيجية الصحيحة التي يجب اتباعها».