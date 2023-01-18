قام الجيش اللبناني منذ ساعات بنصب خيم بالقرب من الخط الأزرق عند حدود مستعمرة المطلة جنوب لبنان، وذلك لمنع الجرافة الإسرائيلية من العمل ليلا خارج السياج.

ونفذ الجيش اللبناني صباح اليوم (الأربعاء) انتشاراً في مواقع الخرق الإسرائيلي، وألزم القوات الإسرائيلية بالتوقّف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا لمسافة مترين، وحضرت على إثر هذا الخرق دورية من اليونيفيل للتحقّق مما يحدث.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في تغريدات على حسابها في "تويتر": «إنه وبتاريخ 18 /1 /2023 وما بين الساعة 9.00 والساعة 13.00، خرق حاضور حفارة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا على مرحلتين لمسافة مترين» مضيفة: ونفّذت قوة من الجيش انتشاراً في مكان الخرق، وألزمت العدو «الإسرائيلي» التوقّف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق.

وأشار الجيش اللبناني في تغريداته إلى أن دورية من اليونيفيل حضرت للتحقّق من الخرق.