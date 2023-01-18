استدعى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الأربعاء)، مجددا الزعيم النازي أدولف هتلر والقائد الفرنسي نابليون بونابرت في الأزمة السياسية والعسكرية الدائرة حاليا بين بلاده والغرب على أرض أوكرانيا.وقال لافروف الذي أحدث ضجة دولية العام الماضي بتعليقات عن هتلر، هذه المرة: إن الولايات المتحدة شكلت ائتلافا من الدول الأوروبية لحل «المسألة الروسية» بالطريقة نفسها التي سعى بها الزعيم النازي إلى «حل أخير» لإبادة يهود أوروبا. واعتبر أن واشنطن تستخدم الأسلوب نفسه الذي استخدمه نابليون والنازيون في محاولة إخضاع أوروبا من أجل تدمير روسيا.واعتبر أنه «باستخدامهم أوكرانيا وكيلة لهم فإنهم يشنون حربا على بلادنا بالمهمة نفسها، ‬الحل الأخير‬ للمسألة الروسية». وتابع: «بالضبط مثلما أراد هتلر ‭)‬حلا أخيرا‭(‬ لمسألة اليهود، الآن إن استقرأتم السياسيين الغربيين فإنهم يقولون بوضوح إن روسيا يجب أن تعاني من هزيمة إستراتيجية».وتسبب لافروف في غضب عارم من قبل بتعليقات عن هتلر، إذ إنه في شهر مايو الماضي قال إن الزعيم النازي كانت تسري في عروقه «دماء يهودية»، ما أثار احتجاجات غاضبة من إسرائيل.