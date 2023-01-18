وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حادثة تحطم المروحية التي أسفرت عن مقتل وزير داخليته دينيس موناستيرسكي، بـ«المأساة المروعة» و«الصباح الأسود».وكتب زيلينسكي على تليغرام: «اليوم، وقعت مأساة مروعة في بروفاري بمنطقة كييف، تحطمت مروحية تابعة لخدمات الطوارئ الحكومية، واندلع حريق بموقع الحادثة».وقال: يجري تحديد العدد الدقيق لضحايا المأساة، وبينهم وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي، ومساعده الأول يفغيني ينيني، ووزير الدولة بوزارة الشؤون الداخلية يوري لوبكوفيتش، ومساعديهم وطاقم المروحية. ولفت إلى مقتل وإصابة 13 طفلا، إضافة إلى ما يقل عن 15 جريحا، في حادثة قال إن «ألمه يعجز اللسان عن وصفها، حيث سقطت المروحية على إحدى رياض الأطفال».ووجه زيلينسكي جهاز الأمن الأوكراني بالتعاون مع الشرطة الوطنية الأوكرانية وغيرهم من الأجهزة للوقوف على جميع ملابسات الحادثة.