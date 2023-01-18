اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بأنها جرّت بلاده للحرب، معتبراً أن غرور المسؤولين الأوكرانيين يحول دون حل الأزمة. وقال بوتين في تصريح له اليوم (الأربعاء): «أوكرانيا خدعتنا أكثر من مرة ودفعتنا للعملية العسكرية»، لافتاً إلى أنه كان يمكن حل الأزمة مع أوكرانيا سلمياً، لكن غرور قادتها كان كبيراً. وأضاف بوتين أن هدف روسيا من العملية العسكرية في أوكرانيا هو أنهاء المعاناة في دونباس.من جهته، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو لم تر بعد أي مقترحات جادة لإقرار السلام في أوكرانيا، مجدداً التأكيد أن أفكار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن هذا الموضوع غير مقبولة. وقال لافروف إن موسكو مستعدة لمناقشة الأمر مع الدول الغربية والرد على أي مقترحات جادة، مضيفاً أن أي محادثات يجب أن تتناول المخاوف الأمنية الكثيرة لروسيا.وجدد التأكيد على أن موسكو مستعدة للنظر في أي مفاوضات جادة من الغرب بشأن أوكرانيا، لكنه قال «لا جديد حتى الآن». وشدد على أنه لا يمكن إجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.وخلال مؤتمر صحفي اليوم في موسكو، اعتبر لافروف أن حلف «الناتو» يحارب بلاده عبر أوكرانيا، مشدداً على أنه لا ينبغي أن يكون في أوكرانيا بنية تحتية عسكرية تشكل تهديداً لروسيا أو تضطهد المواطنين المتحدثين باللغة الروسية.واعتبر وزير الخارجية الروسي أن ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة «الإعداد الأمريكي لحرب هجينة ضد روسيا»، متهماً الولايات المتحدة بأنها أنشأت تحالفاً بهدف إرساء الحل النهائي للقضية الروسية.