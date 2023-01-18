قتل وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ومسؤولون أمنيين كبار، اليوم (الأربعاء)، في تحطم مروحية قرب العاصمة كييف. وأعلنت الشرطة الأوكرانية أن تحطم طائرة هليكوبتر قرب كييف أسفر عن مقتل 16 بينهم وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.وفي مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت في أعقاب الحادثة، سُمعت صرخات في مكان الحادثة الذي اشتعلت فيها النيران. و كتب رئيس الإدارة الإقليمية في كييف أوليكسي كوليبا، على تليغرام: في مدينة بروفاري، سقطت طائرة هليكوبتر بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني.وأضاف أنه وقت المأساة كان الأطفال والموظفون في روضة الأطفال، مؤكدا سقوط عدد من الضحايا.

وتقع بلدة بروفاري على بعد حوالي 20 كيلومترا (12 ميلا) شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف. وشهدت البلدة مواجهة عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية للسيطرة على بروفاري في المراحل الأولى من الحرب، قبل أن تنسحب موسكو مطلع شهر أبريل الماضي.