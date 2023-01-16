فيما تواصل مليشيا الحوثي عربدتها ومخادعتها للمجتمع الدولي، أفشلت القوات الحكومية اليمنية هجمات وتحركات إرهابية حوثية في خطوط الملاحة الدولية وجنوب غرب محافظة تعز.

وأعلن الإعلام العسكري للقوات المشتركة أمس إفشال محاولات لاستحداث خنادق وأنفاق من بين مزارع المواطنين في منطقتي الفازة والجبلية الواقعتين في الشريط الساحلي لمديرية التحيتا، جنوب الحديدة، مبينا أن قواته وجهت ضربات دقيقة وحققت إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة التابعة لما تُسمى بالقوات البحرية، مجبرة إياها على التراجع.

وفي محافظة تعز أحبطت القوات الحكومية اليوم محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم. ووفقاً للمركز الإعلامي للمحور فإن التسلل جاء بالتزامن مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة في حذران غرباً وعصيفرة شمالا وكلابة ووادي صالة والتشريفات شرقاً.

من جهة أخرى، طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة بضرورة ترجمة المواقف الأوروبية الإيجابية بخطوات أكثر عملية تسهم بالضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف تصعيدها الميداني المستمر وما تسببت فيه من أزمة إنسانية هي الأسوأ عالمياً.

وشدد العرادة خلال لقائه سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل فينالس أن تكون للمجتمع الدولي خيارات أخرى للتعامل مع تلك المليشيا المدعومة من إيران وإصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الدوليين.

وأشار عضو مجلس القيادة إلى موقف الشرعية والتزامه الثابت بنهج السلام الشامل والعادل وفق مرجعيات الحل السياسي الأساسية التي تحظى بإجماع كافة القوى الفاعلة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مجدداً تأكيد دعم مجلس القيادة لجهود الاتحاد الأوروبي والتعاطي الإيجابي مع مقترحات تجديد الهدنة الإنسانية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندوبرغ مع عدد من مستشاريه قد وصل اليوم إلى صنعاء لعقد جولة مباحثات مع قيادات مليشيا الحوثي بشأن تجديد الهدنة ومسار السلام المتعثر في اليمن.