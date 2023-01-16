أسدلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة، اليوم (الأحد)، الستار على قضية محاكمة المقاول الهارب محمد علي، بمعاقبته بالسجن المؤبد، في اتهامه بتعريض السلم العام للخطر، واستعمال القوة والعنف ضد قوات الشرطة، والاعتداء على رجال السلطة، في القضية الشهيرة إعلامياً بـ«خلية الجوكر الإرهابية»، مع إدارج المتهم على قوائم الإرهاب.

وترجع وقائع القضية إلى قرار النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً باسم «الجوكر» المتهم فيها محمد علي (مقاول) هارب، و102 متهم آخرين، إذ إنه في غضون سبتمبر 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، دبر المتهمون تجمهراً من شأنه تكدير السلم العام، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها إحداث الموت، وشرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، إلا أنهم قاوموا السلطات بوابل من الأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة، فأحدثوا إصابات بعدد من المجني عليهم.