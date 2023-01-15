أعلن سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيصل إلى القاهرة غداً (الاثنين) في زيارة رسمية إلى القاهرة، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وأكد اللوح أن القمة الثلاثية التي ستجمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في القاهرة، تأتي تجسيداً للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وبما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتُلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبر السفير الفلسطيني لدى القاهرة، عن شكره لمصر والرئيس السيسي، لاستضافة هذه القمة، ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما تميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وللملك عبدالله الثاني لمشاركته ودعمه عقد هذه القمة، ودفاعه الدائم في كافة المحافل عن سيادة دولة فلسطين، ومدينة القدس ومقدساتها، مجدداً التأكيد أن دولة فلسطين تتمسك بخيار بناء السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية.