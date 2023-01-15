اعتقلت السلطات الأمنية العراقية، اليوم (الأحد) 4 إرهابيين، بعد أن نصبت لهما كميناً محكماً غرب البلاد، ووفقاً لجهاز الاستخبارات العسكرية فإن العملية العملية نفذت بالتنسيق مع قوات أمنية من اللواءين 8 و30.

وأوضح الجهاز في بيان أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة «4 إرهاب»، وجرى تسليمهم إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم.

وتنفذ القوات العراقية عمليات عسكرية متواصلة ضد عناصر تنظيم داعش يتركز أغلبها عند المناطق الحدودية والأراضي ذات التضاريس المعقدة التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية.

وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض على 32 عنصراً من تنظيم «داعش» خلال عملية أمنية في خمس محافظات أمس (السبت).