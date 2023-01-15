أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأحد) موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في إطار مكافحة الإرهاب، موضحاً أن الأزمات المتعاقبة التي شهدتها العديد من دول المنطقة أثبتت أن تحقيق الاستقرار الكامل أمر مهم لحفظ الأمن وإعلاء سيادة القانون.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: الرئيس السيسي أكد خلال لقاء عقد اليوم بمقر رئاسة الجمهورية مع وزير الخارجية الصيني تشين جانغ أهمية التعاون بين البلدين، كما حرص وزير الخارجية الصيني على الاستماع إلى تقديرات الرئيس بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وقضايا المنطقة.

ونقل راضي عن الرئيس المصري قوله إن موقف مصر ثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في مكافحة الإرهاب الذي يعتبر أداة لتدمير الدول، مبيناً أن الرئيس رحب بالمسؤول الصيني في مصر، مؤكدا حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين (مصر والصين)، وفي ظل المسار الممتد من التعاون والتنسيق النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات، فضلا عن الأداء المتميز للشركات الصينية المشاركة في العملية التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.

من جهته أكد وزير الخارجية الصيني حرص بلاده على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت، مشيراً إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير لمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ومركز ثقل العالم العربي والقارة الأفريقية بالقيادة الحكيمة والمتزنة، مع التأكيد على ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.