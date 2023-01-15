وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العملية العسكرية في أوكرانيا بأنها «ديناميكية وإيجابية»، مؤكداً أن كل شيء يسير ويتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.وقال بوتين، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين في موسكو اليوم (الأحد): «كل شيء يتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة»، معرباً عن أمله في أن يحقق المقاتلون النتائج المرضية (الانتصارات) بمرات عديدة.

واعتبر بوتين، أن وضع الاقتصاد الروسي مستقر، مؤكداً أن النتائج التي تحققت كانت أيضاً بفضل توقعات القيادة الروسية. وقال: «وضع الاقتصاد مستقر، فهو في حالة أفضل بكثير مما توقعه لنا خصومنا.. ويأتي في سياق توقعاتنا.. بشكل عام، فإن وضعنا ليس مستقراً فحسب، ولكن يمكنني القول إنه مرضٍ».

وشدد الرئيس الروسي على أن أحد مؤشرات الاقتصاد الرئيسية هي البطالة، وهي في أدنى مستوياتها، لافتاً إلى أن التضخم أقل مما كان متوقعاً، والأهم من ذلك أن له اتجاهاً هبوطياً.

وأضاف، أنه وفقاً لنتائج الربع الأول من هذا العام قد تقترب المعدلات من 5% من مستوياتها عند 11.9% حالياً. وهذا مؤشر مهم جداً من أجل ضمان مستوى معيشي لائق للناس وضمان دخلهم الحقيقي.. إضافة إلى ذلك، فإن الإنتاج الصناعي والزراعة والبناء آخذة في الارتفاع.

في غضون ذلك، اعترفت السلطات الأوكرانية بعدم قدرتها على التصدي للصواريخ الروسية من طراز «كروز كي إتش 22»، التي ضربت مدينة دنيبرو (السبت).

وأفاد قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أولشوك في تصريح له (الأحد)، بأن صاروخ كروز من طراز «كي إتش 22» أصاب أحد المباني السكنية في مدينة دنيبرو، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة 73 آخرين. وقال، إن القوات الروسية أطلقت في هجمتها الصاروخية الأخيرة 5 صواريخ كروز من طراز «كي إتش 22» فوق الأراضي الأوكرانية، من 5 قاذفات بعيدة المدى من طراز «تي يو 22 إم 3»، وتم تنفيذ عمليات الإطلاق من منطقة كورسك ومن مياه بحر أزوف. وأقر أولشوك بعدم قدرة قوات بلاده على التصدي لهذا النوع من الصواريخ، لأنها لا تملك أي أسلحة أو دفاعات جوية قادرة على إسقاطه. وأفصح أنه منذ بداية العملية العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير الماضي، أطلقت موسكو أكثر من 210 صواريخ من هذا النوع، لكن الدفاعات الأوكرانية المضادة للطائرات والصواريخ أخفقت في إسقاط أي منها.