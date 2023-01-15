دانت محكمة الامتداد في الخرطوم وداد بابكر زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال جلسة محاكمتها بتهم الثراء الحرام، وأصدرت حكماً بمصادرة أملاكها وتغريمها مبلغ 100 مليون جنيه.وأكدت المحكمة، اليوم (الأحد)، أن المتهمة وداد بابكر مذنبة بموجب قانون الثراء الحرام، مؤكدة أنها ظلت تتحصل على معاش زوجها بعد زواجها بـ11 عاما، في مخالفة لقانون القوات المسلحة وقانون الثراء الحرام. وقالت المحكمة إن الأحجار الكريمة التي تمتلكها «تمثل ثراء حراما ومشبوها». وكشفت المحكمة أن المتهمة وداد بابكر طرأت عليها ثروة وعقارات وأحجار كريمة ولم تفلح في إثبات وجه امتلاكها.وأصدرت محكمة الامتداد حكمها بمصادرة العقارات والأموال ومصادرة المصوغات والأحجار الكريمة، ومصادرة حسابين بنكيين ببنك أم درمان الوطني، إضافة إلى تغريمها 100 مليون جنيه.ومنذ سنوات تدور الشبهات والاتهامات بين السودانيين حول الزوجة الثانية للرئيس السوداني السجين، التي كانت مختفية عن الأنظار منذ الإطاحة بنظام البشير في 11 أبريل 2019.