اغتال مسلحون مجهولون النائبة السابقة في البرلمان الأفغاني مرسال نبي زاده في هجوم استهدف منزلها بالعاصمة كابول الليلة الماضية. وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن النائبة السابقة قتلت مع أحد حراسها.وأعلن المتحدث باسم القيادة الأمنية في كابول خالد زدران اليوم (الأحد)، أن مجهولين اقتحموا منزل مرسال نبي زاده الليلة الماضية بمنطقة أحمد شاه بابا مينا في الحي الثاني عشر بمدينة كابول وأطلقوا النار عليها وقتلوها مع أحد حراسها، فيما أصيب شقيقها بجروح. ولفت إلى أنه لم يتم تحديد هوية منفذي الهجوم بعد أو دوافع الحادثة، وأضاف أن قوات خاصة من طالبان بدأت بالتحقيق لمعرفة وتعقب المهاجمين.وتشهد أفغانستان أوضاعاً أمنية غير مستقرة منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان منتصف أغسطس 2021 عقب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.وبعد سقوط نظام الحكم في أفغانستان توقف عمل البرلمان والأنشطة السياسية في البلاد، وهو الأمر الذي يطالب به المجتمع الدولي للاعتراف بالحكومة الجديدة.