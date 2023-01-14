في مساعٍ لتجويع الشعب اليمني وسرقة المعونات الإغاثية، اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية مقر شركة معنية بمتابعة ورصد ومتابعة المشاريع الإغاثية للمنظمات في صنعاء، واختطفت مديرها وعشرات الموظفين.

وذكرت وسائل إعلامية يمنية أن مسلحين حوثيين ملثمين اقتحموا الشركة (الأربعاء)، بعد كسر الأبواب بقوة السلاح، واعتقلوا الموظفين ورؤساء الأقسام، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، وصادروا كافة الأجهزة المحمولة والسيرفرات التي تحتوي على معلومات عن النازحين والمتضررين من الحرب.

وأكدت المصادر أن الشركة أغلقت أبوابها عقب الاقتحام، وسرّحت أكثر من 313 موظفاً، مبينة أن المليشيا اتهمت الشركة بأنها إسرائيلية، لكن الهدف الحقيقي من الاقتحام الاستيلاء على الشركة من قبل قيادات المليشيا.

وتتولى الشركة رصد وتوثيق عدد النازحين عبر نظام البصمة، والإشراف على إيصال المساعدات من المنظمات الإنسانية والدولية إليهم.