أصيبت 4 نساء بينهن طفلة اليوم (السبت) في إطلاق نار وسط العاصمة لندن. وبحسب الشرطة فإن سيدة تبلغ من العمر 48 عاما إصاباتها بليغة، فيما البقية إصاباتهن طفيفة.

واستدعيت خدمة الإسعاف في لندن والإسعاف الجوي إلى مكان الحادثة التي وقعت خارج كنيسة سان ألويسيوس وسط العاصمة لندن بعد أن تلقت الشرطة تقارير عن إطلاق النار من مركبة متحركة، وتواجدت الشرطة بكثافة في المنطقة، والتحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادثة.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن فتاة تبلغ من العمر 7 أعوام و3 سيدات أُصبن في إطلاق نار خارج جنازة لسيدة وابنتها، ما دفع المشيعين للاحتماء داخل الكنيسة.

وأفاد شهود عيان بأن مجهولين يستقلون سيارة مسرعة أطلقوا النار خارج كنيسة سان ألويسيوس مقابل محطة إيوستون للسكك الحديدية في الساعة 2 ظهراً اليوم، وقالوا للصحيفة «لقد كان الأمر مروعا.. لم يعلم أحد ما إذا كانت قنبلة أم هجوما مسلحا وكنا نبحث عن أماكن للاختباء. هرعنا جميعاً إلى زاوية الكنيسة، وغادرنا بعد نحو 10 دقائق».