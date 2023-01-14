جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التأكيد على تمسكه باسم «الخليج العربي»، في تأكيد على رفضه استدعاء طهران سفير بغداد لديها بذريعة استخدام مفردة الخليج العربي بمناسبة إقامة بطولة كأس الخليج العربي.وردا على سؤال لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية «دويتشه فيلا» حول اسم «الخليج الفارسي» أو «الخليج العربي» قال السوداني: «الخليج العربي.. هذا هو الواقع».وأضاف السوداني: «دول الخليج العربي حقيقة ولا نريد الخوض في القضية التي حاول بعض الناس إثارة الجدل بشأنها. نحترم كل الآراء، ولكننا اليوم جزء من المنظومة العربية، ومهتمون بمواصلة علاقاتنا مع دول الخليج العربي».وحاول النظام الإيراني إثارة ضجة إعلامية بسبب نجاح العراق في تنظيم بطولة خليجي 25 لكرة القدم في محافظة البصرة. واستدعت وزارة خارجيته، الأربعاء الماضي، السفير العراقي في طهران نصير عبد المحسن، بذريعة استخدام مفردة الخليج العربي في بطولة كرة القدم التي تقام حالياً.وسارع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى التصدي للمحاولات الإيرانية، باستخدامه في الأيام الماضية اسم «الخليج العربي» في رسالة بمناسبة إقامة بطولة كأس الخليج العربي في البصرة. ونشر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو تغريدة على صفحته على إنستغرام حول بداية البطولة، مستخدما مفردة «الخليج العربي».