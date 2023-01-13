أعلنت قوات الأمن في ولاية بونتلاند الصومالية مقتل مسؤول العمليات في تنظيم «داعش» الإرهابي في إقليم بري شمال شرقي البلاد. وأفادت في بيان، اليوم (الجمعة)، بأن مقتل القيادي الإرهابي جاء إثر صد هجوم نفذته عناصر التنظيم واستهدف مركزا عسكريا بإحدى قرى المحافظة. وتمكنت القوات فجر يوم، أمس (الخميس)، من صد الهجوم وتصفية القيادي وعناصر أخرى. وكشف البيان هوية الإرهابي المقتول ويدعى «أبو البراء الأماني»، وتم تعيينه مسؤول العمليات بالتنظيم في يوليو 2021، خلفا للمسؤول السابق أبو وليد المهاجر الذي توفي إثر إصابات بليغة في عمليات لقوات الأمن الصومالية. ولفت إلى أن القيادي الذي تمت تصفيته ينحدر من إقليم أمهرة في إثيوبيا، ودفع العديد من الشباب الإثيوبيين للانضمام للتنظيم.يذكر أن «داعش» ظهر في الصومال عام 2015، واتخذ من مناطق جبلية شمال شرقي البلاد ملاذا له، ولا يزال غير قادر على التوسع في مناطق أخرى لأن القوات الأمنية تحاصره في المناطق الجبلية. ونفذ التنظيم عمليات إرهابية محدودة، ويستنسخ أسلوب حركة الشباب في جمع الأموال عبر فرض إتاوات على رجال الأعمال والتهديد بالقتل.