أعلنت الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول القيادي في حركة الشباب الصومالية الإرهابية محمود عبدي آدم، وآخرين مسؤولين عن هجوم إرهابي استهدف فندق «دوسيت دي 2» بالعاصمة الكينية نيروبي في 2019 والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا على الأقل.

ودعا مدير إدارة المباحث الجنائية DCI في كينيا أمين محمد إبراهيم والسفيرة الأمريكية لدى كينيا ميج ويتمان، اللذان عقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً في مركز التحقيقات الجنائية الكيني، الجمهور إلى الاتصال بالأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي معلومات تقود إلى اعتقال المتهم محمود عبدي آدم.

وقالت السفيرة الأمريكية في كينيا ميج ويتمان: أعلن عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يجلب معلومات لاعتقال محمود عبدي آدم والجماعة التي ساعدت في تنفيذ الهجوم على فندق دوسيت دي 2".

وكانت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع فندق دوسيت دي 2، والذي استمر نحو 20 ساعة، وأسفر عن مقتل 22 شخصًا على الأقل من بينهم مواطنون أمريكيون.