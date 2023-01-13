أفصح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته الجنرال أفيف كوخافي، أن إسرائيل وضعت العام الماضي ثلاث خطط لشن هجوم على إيران، كضربة انتقامية لا علاقة لها بالبرنامج النووي لتدمير المنشآت الداعمة للمشروع النووي.

وقال: لو تعلق الأمر بدخول معركة كبيرة، فستدخل مواقع عسكرية وأصول إضافية إلى قائمة الأهداف، بحسب ماأوردت هيئة البث الإسرائيلية عن خطاب ألقاه كوخافي قبل ترك منصبه.

وكشف في حديث مع وسائل الإعلام نشرته اليوم (الجمعة)، قبيل مغادرته المنصب، (الاثنين) القادم، أن إيران تمتلك اليوم مواد مخصبة تكفي لإنتاج أربع قنابل نووية، ثلاث بمستوى 20% وواحدة بمستوى 60%، محذرا «حزب الله» من أن الجيش أعد خططًا هجوية له أيضاً إذا قررت تصعيد الوضع.

وأضاف كوخافي: نحن نعمل على أمرين مهمين: الأول هو تحديد موقع الصواريخ الإيرانية لكي نقوم يوم التنفيذ بضرب أكبر عدد ممكن منها. والثاني إنشاء نظام دفاع جوي لتحييد هذه الصواريخ.

وتابع: نفترض افتراضاً عملياً أن هجوماً في إيران قد يؤدي إلى حملة ضد إسرائيل وحملة في المنطقة الشمالية، يشارك فيها حزب الله وربما يقودها. وقال قائد الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل في هذه الحالة مستعدة لإعادة لبنان 50 عاماً إلى الوراء إذا دخلت في حرب مع حزب الله؛ لأنها لن تكتفي باستهداف التنظيم المسلح، وستضرب كل البنية التحتية اللبنانية.

ولفت في المقابلة إلى أن أبرز الإنجازات التي يمكن أن يتفاخر بها تكمن في منع إيران من إنشاء نسخة جديدة من مليشيا «حزب الله» على الأراضي السورية.