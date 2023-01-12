في أول جريمة إرهابية تتورط فيها نساء، أصدر القضاء التونسي اليوم (الخميس) أحكاما بالسجن تصل إلى 25 عاما على 9 نساء تمت ملاحقتهم منذ 2016 بتهم إرهاب، والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية هادي مجدوب.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على منتميتين اثنتين إلى هذه المجموعة، المكونة من سيدات فقط، بمن فيهن المؤسسة، بالسجن 25 عاما بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، وحُكم على 7 متهمات أخريات بالسجن لفترت تتراوح بين 3 و14 عاما، فيما أسقطت الدعوى بحق متهمة أخرى.

في عام 2016، انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة اغتيال وزير الداخلية آنذاك هادي مجدوب، أثناء زيارته لوالديه، وهو ما نفاه مكتب الاتصال بالوزارة في حينه.

وقالت إذاعة «موزاييك» إن من بين النساء المُدانات جارة والدي الوزير المتهمة بتقديم معلومات عن زياراته لعائلته. ولم تقدم وسائل الإعلام المحلية تفاصيل إضافية، في حين لم تقدم وزارة العدل توضيحات عن القضية.

وكانت قوات الأمن التونسية قد ألقت القبض على 5 إرهابيين وبحوزتهم أسلحة في منطقة المكناسي بمحافظة سيدي بوزيد اليوم (الخميس).