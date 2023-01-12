أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في القاهرة اليوم (الخميس) 3 أحكام قضائية لـ3 خلايا إرهابية متورطة في جرائم تهدد أمن الدولة وسلامة المجتمع، وقضت بالسجن المؤبد لـ12 متهماً والسجن المشدد لـ33 آخرين.

وفي القضية الأولى، المعروفة إعلامياً بـ«قضية داعش بولاق»، قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 7 متهمين والسجن المشدد 15 عاما لـ 3 متهمين آخرين، وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة المصرية لهم تهم العمل ضمن جماعات إرهابية واعتناق فكر تنظيم داعش الإرهابي خلال الفترة من 2014 حتى 22 فبراير 2021 والدعوة للإخلال بالنظام الحالي، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتهريبها الأموال من خارج البلاد بغية استغلالها لأهداف تخريبية، والترويج للعنف والفوضى داخل البلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعات إرهابية أخرى داخل البلاد.

وفي القضية الثانية المعروفة بـ«خلية روض الفراج» أصدرت المحكمة ذاتها حكماً بالمؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد لمتهم واحد، مؤكدة في قرار الاتهام أن المحكوم عليهم متورطون في قيادة جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وزعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد والسعي لإسقاط نظام الحكم في الدولة.

وفي ذات السياق، أعادت المحكمة النظر في إجراءات محاكمة 30 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الفتح»، وعاقبت أحد المتهمين بالسجن المؤبد، فيما عاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و20 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و5 آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

واتهمت النيابة العامة أعضاء الخلية بالتورط بتدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة النارية وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.