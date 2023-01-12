أعلنت رئاسة هيئة مصلحة خفر السواحل اليمنية اليوم (الخميس) استلام سفينة التهريب التي ضبطتها البحرية الأمريكية في 6 يناير أثناء محاولتها تهريب شحنة بنادق هجومية للحوثيين قادمة من إيران.

وقالت المصلحة في بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني، إن قوات خفر السواحل قطاع البحر العربي فرع المهرة تسلمت اليوم زعيمة تهريب السلاح التي ضُبطت من قبل سفينة البحرية الأمريكية USS Chinook (PC-9) العاملة في المنطقة تحت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي. ولم توضح الأجهزة الأمنية اليمنية ما إذا تم تسليم البحارة المتورطين في عملية التهريب وعددهم 6 يمنيين.

وكانت البحرية الأمريكية اعترضت سفينة صيد في 6 يناير الجاري وهي تبحر في ممر بحري معتاد لتهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، وعثر على متنها على شحنة أسلحة مكونة من 2116 بندقية هجومية من طراز AK-47 قادمة من إيران.

واعتبرت القيادة المركزية للقوات الأمريكية في البيان التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي، مشيرة إلى استكمال نقل السفينة وطاقمها وتسليمهم للسلطات اليمنية.