فيما أعلن رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة السيطرة الكاملة على بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا، وقتل نحو 500 جندي موالٍ لكييف، أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو اليوم (الأربعاء)، تعيينات جديدة على قيادة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين رئيس هيئة الأركان العامة، فاليري غيراسيموف، قائداً للمجموعة المشتركة للقوات في منطقة العمليات الخاصة، بديلاً عن سيرغي سوروفيكين الذي تولى المنصب في نوفمبر 2022، إضافة إلى تعيين نواب له وهم القائد العام للقوات الجوية ولواء الجيش سيرغي سوروفيكين، والقائد العام للقوات البرية ولواء الجيش أوليغ ساليوكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية العقيد ألكسي كيم.وأوضحت الوزارة أن رفع مستوى إدارة العملية العسكرية الخاصة يرتبط بتوسيع نطاق المهمات التي تم حلها في سياق تنفيذها، والحاجة إلى تنظيم تفاعل أوثق بين فروع وأذرع القوات المسلحة، وتحسين الجودة لجميع أنواع الدعم وفعالية القيادة والسيطرة على تجمعات القوات.في الوقت ذاته، أعلنت مجموعة فاغنر الروسية السيطرة على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا، غير أن مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك قال «كل ما يحدث اليوم في باخموت وسوليدار هو السيناريو الأكثر حصداً للأرواح لهذه الحرب».في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القتال مستمرّ في مدينة سوليدار، موضحاً أن جبهة دونيتسك صامدة وقواته «تفعل كل ما في وسعها لتعزيز الدفاع الأوكراني دون أي انقطاع ولا ليوم واحد».