أعلن المرصد اليمني للألغام في اليمن اليوم (الأربعاء)، مقتل طفلين شقيقين وإصابة ثالث بانفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي في منطقة آل قرعة بمديرية نهم شرق صنعاء، مؤكدا ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى خلال الثلث الأول من شهر يناير الجاري إلى 16مدنياً.

وقال المرصد في تغريدات على حسابه في تويتر: نصف ضحايا الألغام والمقذوفات الحوثية خلال العشرة أيام الماضية من الأطفال، مبيناً أن الألغام والمقذوفات الحوثية في محافظات الحديدة ومأرب والجوف وصنعاء تسببت بمقتل 8 مدنيين بينهم 4 أطفال آخرهم طفلان اليوم (الأربعاء) و8 جرحى، مشيراً إلى أن القتلى من رعاة الماشية (الأغنام) إضافة إلى مسافرين وعابري سبيل.

وفي محافظة الحديدة قتل 3 مدنيين بينهم طفلان وأصيب اثنان آخران اليوم، في انفجار لغم مموه زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الزعفران شمال مديرية الدريهمي.

وكان طفل قد قتل وأصيب آخران أمس، في انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي في محافظة لحج، ووفقاً لمصادر حقوقية فإن القتلى والجرحى من أسرة واحدة.

وتسببت الألغام الحوثية التي زرعتها مليشيا الحوثي في المحافظة اليمنية خلال السنوات الماضية في مقتل وإصابة المئات من الأطفال والنساء إضافة إلى إصابة الألف بعاهة دائمة ناهيك عن تضرر عدد من الممتلكات العامة والخاصة.