في ضربة جديدة لـ «إخوان تونس» تفضح سنوات حكمهم المثقلة بجرائم الفساد، أصدر القضاء التونسي، اليوم (الأربعاء)، مذكرة إيداع بالسجن بحق القيادي السابق في حركة «النهضة» الإخوانية عبدالكريم سليمان بتهمة غسل أموال.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بالقطب القضائي المالي (محكمة مختصة)، بطاقات إيداع بالسجن بحق 3 متهمين من بينهم سليمان في جرائم تتعلق بتبييض الأموال ومخالفة قوانين الصرف. وشملت بطاقات الإيداع بالسجن أيضاً تاجراً و«صراف» عملة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر قولها: إنه يشتبه في حصول سليمان على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد 2011 تقدر بأكثر من 100 مليون دينار، وإيداعها بالداخل تحت واجهة شركات بطرق معقدة، إضافة إلى امتلاكه عقارات تقدر قيمتها بملايين الدنانير

وقرر قاضي التحقيق الإبقاء بحالة سراح على 3 متهمين آخرين من بينهم مالك شركة عقارات وقيادي سابق في نفس الحزب، مع منع السفر إلى حين استكمال التحقيقات بخصوص الملف المتعلق بتبييض الأموال.

ومن المقرر أن يتولى قاضي التحقيق، غداً (الخميس)، استجواب 4 متهمين آخرين أحيلوا إليه. وتأتي هذه الخطوة عقب تحقيقات قضائية استمرت عدة أيام وشملت 10 قياديين من حركة النهضة الإخوانية.

وحول القضية نفسها، تم إدراج 5 متهمين آخرين على قوائم التفتيش من بينهم معاذ نجل زعيم «إخوان تونس» راشد الغنوشي.