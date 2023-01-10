في أول زيارة لمسؤولة أوروبية إلى الجبهات الأوكرانية، وصلت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك بشكل مفاجئ، اليوم (الثلاثاء)، إلى مدينة خاركيف شرق أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية.

ووعدت بيربوك بتقديم الأسلحة لكييف والمساعدة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، معربة في بيان قبل الاجتماع مع نظيرها الأوكراني عن «دعم ألمانيا وتضامنها مع الأوكرانيين الذين يئنون تحت وطأة النزاع وظروف الشتاء القارس».

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية «من المهم ألا يغيب عن الحسبان موقع أوكرانيا في أوروبا ورغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي»، مضيفة «نريد نحن، الحكومة، تقديم عروض ملموسة للغاية إلى أوكرانيا من أجل إحراز تقدم في تعزيز سيادة القانون والمؤسسات المستقلة ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي».

وكان العديد من زعماء الدول الغربية قد زاروا أوكرانيا بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، بينهم المستشار أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن لم يصل أي منهم إلى أقصى الشرق.