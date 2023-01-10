أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن المشروعات التي نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن العام الماضي أسهمت في قيام الحكومة اليمنية بواجباتها وتحسين البنى التحتية ومستوى الخدمات العام. وقال الإرياني عبر حسابه على (تويتر) اليوم (الثلاثاء): «إن مشروعات البرنامج السعودي ساعدت أيضاً الحكومة في تقديم الدعم التنموي والاقتصادي»، مضيفاً أنها ضمن الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب واستفاد منها ملايين المواطنين.

ونوه الإرياني بالجهود الاستثنائية التي تبذلها السعودية لمساندة الحكومة اليمنية للنهوض بمسؤولياتها وتخفيف وطأة الحرب والمعاناة الإنسانية التي خلفها انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية منذ سنوات.

وفي تأكيد جديد على تأجيج نظام الملالي للحرب في اليمن، أعلن الأسطول الخامس الأمريكي اعتراض سفينة صيد يوم الجمعة الماضي كانت تهرّب أسلحة من إيران إلى اليمن في خليج عمان. وأفاد في بيان له، أمس، أنه تم اعترض السفينة التي كان على متنها 2116 بندقية هجومية أثناء عبورها المياه الدولية من إيران إلى اليمن. وأكد البيان أن إرسال الأسلحة أو بيعها لمليشيا الحوثي بشكل مباشر وغير مباشر ينتهك قرار مجلس الأمن والقانون الدولي.

فيما أكد قائد الأسطول الخامس براد كوبر أن شحنة الأسلحة تشكل جزءاً من نمط طهران المستمر في زعزعة الاستقرار.

وأضاف: «سنظل يقظين في الكشف عن أي نشاط بحري يعوق حرية الملاحة أو يعرض الأمن الإقليمي للخطر».