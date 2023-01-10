فيما اتهمت نقابة الصحفيين اليمنيين مليشيا الحوثي بارتكاب 92 انتهاكا ضد منتسبيها خلال العام 2022، بينها حالتا قتل، كشفت مصادر قبلية عن إعدام المليشيا الحوثية زعيماً قبلياً في محافظة الضالع.

وقالت المصادر إن المليشيا الحوثية أعدمت الزعيم القبلي وازع لطف المحمودي خنقاً في منطقة عمارة بمديرية الحشا غرب محافظة الضالع؛ بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح بذريعة الفرار، مبينة أن المليشيا عقب قتلها للزعيم القبلي أعادت جثته إلى أسرته وأمرت بدفنها بالقوة وهددت بتصفية كل من يحاول إثارة أي قضية أو مناقشة ما حدث.

وتواصل مليشيا الحوثي افتعال أزمات أمنية وتصفية الزعماء القبليين على أيدي عصاباتها واستغلال حالة الانفلات الأمني لتحقيق أهدافها في ترهيب المدنيين.

واعترفت مليشيا الحوثي الإرهابية بمقتل 156 من مسلحيها، غالبيتهم ينتحلون رتبا عسكرية عليا في معارك وهجمات وعمليات تسلل نحو مواقع القوات الحكومية منذ انتهاء الهدنة الأممية في 3 أكتوبر 2022.

من جهة أخرى، نقل الصحفي المحرر من سجون المليشيا عصام بلغيث عن ما وصفها بمصادره الخاصة عن نقل المليشيا من أصدرت بحقهم أوامر إعدام من المختطفين من أبناء محافظتي صعدة والمحويت، بطريقة سرية إلى سجن هبرة سيئ الصيت ومنعت التواصل معهم، مبيناً أن المليشيا وضعت المختطفين في العنبر الذي وضع فيه المختطفون من أبناء الحديدة قبيل إعدامهم.

وحذر بلغيث من إعدام المليشيا الحوثية للمختطفين خلال الأيام القادمة، داعياً إلى تحرك سريع لإنقاذهم.