هز انفجار عنيف العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم (الثلاثاء)، إثر محاولة فاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني إطلاق صاروخ باليستي من أحد المعسكرات الخاضعة لها.وأفاد سكان محليون أن انفجاراً عنيفاً دوى من معسكر الحفا الواقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة صنعاء، مؤكدين أن الانفجار ناجم عن محاولة فاشلة لمليشيا الحوثي لإطلاق صاروخ باليستي من معسكر الحفا. ولفت شهود العيان إلى أن الانفجار تسبّب في حالة من الهلع والرعب للنساء والأطفال القاطنين في الأحياء المجاورة لمعسكر الحفا.وبحسب المعلومات الأولية، فإن محاولة الإطلاق الحوثية الفاشلة للصاروخ الباليستي تسببت في أضرار مادية كبيرة، دون وصول معلومات عن سقوط ضحايا بشرية.وتستخدم مليشيا الحوثي الإرهابية المعسكرات الخاضعة لسيطرتها والمتواجدة في الأحياء السكنية منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية على المدن اليمنية الخاضعة للقوات الحكومية.