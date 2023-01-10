أطلق مودع لبناني النار على فرع بنك «لبنان والمهجر» في صيدا بجنوب البلاد اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مؤكدة أن عسكرياً حاول بقوة السلاح اقتحام البنك. وذكرت أن المودع أطلق النار باتجاه باب المدخل الرئيسي لفرع المصرف، وأن الحراس سارعوا بإغلاق باب المصرف.جاءت محاولة اقتحام البنك من قبل المودع بعد اعتراضه على قرار يتعلق بفرض شروط إضافية على استخدام منصة «صيرفة» التي أنشأها البنك المركزي اللبناني لتنظيم بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية.وشهد لبنان في الآونة الأخيرة عمليات اقتحام مودعين لمصارف عدة في مناطق متفرقة من البلاد للمطالبة باسترداد أموالهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.ويعاني لبنان من أوضاع اقتصادية صعبة منذ نحو ثلاث سنوات، تسببت بانهيار قيمة العملة المحلية، وأزمة في قطاع المصارف والصيرفة.