حذرت الرئاسة الروسية من أن تسليم أوكرانيا مدرّعات غربية وأسلحة أخرى أُعلن عنها الأسبوع الماضي يطيل أمد معاناة الشعب الأوكراني ولايغير ميزان القوى.وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم (الإثنين): «لا يمكن لعمليات تسليم المدرّعات والأسلحة تغيير أي شيء ولن تغيّر شيئاً، لن تفعل عمليات التسليم سوى إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني».وكانت الولايات المتحدة وألمانيا أعلنت الأسبوع الماضي نيتها تسليم مدرّعات، فيما كشفت فرنسا أنها أرسلت دبابات خفيفة إلى كييف. وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس عزمهما على تلبية احتياجات أوكرانيا العاجلة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي. وأفادت واشنطن بأنها ستقدم مساعدات أمنية ودفاعية إضافية لأوكرانيا بقيمة 3.075 مليار دولار.من جهته، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أمس: إن بلاده لا يمكنها استبعاد تسليم دبابات «ليوبارد»، وهي مركبات قتالية أثقل من مركبات «ماردر»، لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل. جاء ذلك بعد يومين من إعلان ألمانيا أنها تريد تسليم نحو 40 مركبة مشاة قتالية من طراز «ماردر» إلى أوكرانيا قبل نهاية مارس، وهو قرار وصفه هابيك بأنه جيد وطال انتظاره.