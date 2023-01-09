أعلنت قناة السويس، نجاح عمليات تعويم السفينة "جلوري" وعودة الملاحة إلى طبيعتها. ونفى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أنباء جنوح السفينة «جلوري»، مؤكدا أنها أصيبت بعطل وليست جانحة وجار قطرها. وأكد أن تعطل السفينة (جلوري) لم يؤثر على حركة الملاحة في القناة.وكانت شركة الشحن (ليث ايجينسيس)، أفادت على تويتر اليوم (الإثنين)، بأن سفينة تدعى (جلوري) جنحت في قناة السويس أثناء عبورها مع قافلة الجنوب قرب مدينة القنطرة بينما تحاول زوارق قطر تعويمها.وأظهرت بيانات على موقعين لتعقب السفن أن جلوري سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال.وسبق أن تعاملت هيئة قناة السويس المصرية سريعا مع جنوح مؤقت لإحدى السفن العابرة للقناة في سبتمبر 2021، وهي سفينة الصب CORAL CRYSTAL خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال عند الكيلومتر 54 ترقيم قناة بتفريعة البلاح الغربية، بحمولة قدرها 43 ألف طن.وفي مارس 2021، أغلقت سفينة الحاويات الضخمة «إيفرغيفن»، التي تديرها شركة «إيفرغرين»، قناة السويس لمدة ستة أيام بعد أن جنحت خلال عاصفة رملية.وأدى ذلك إلى تعطيل حركة المرور على أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما، قبل أن تنجح السلطات المصرية في إعادة تعويم السفينة.