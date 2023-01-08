فيما تتواصل الانتفاضة الشعبية ضد نظام الملالي، أصدرت محكمة إيرانية اليوم (الأحد) حكما بالسجن 5 سنوات بحق فائزة هاشمي رفسنجاني ابنة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني. وأفاد موقع «بارسينه» بأن المحكمة عقدت اليوم للنظر في التهم الموجهة لفائزة هاشمي رفسنجاني، وحكمت عليها بالسجن 5 سنوات.وكانت المحكمة الابتدائية في الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران أصدرت في وقت سابق حكماً بالسجن على فائزة رفسنجاني، وحكمت حينها بالحبس 6 أشهر ومنعها لمدة 5 سنوات من الأنشطة السياسية والثقافية والصحفية بزعم ارتكابها «جريمة النشاط الدعائي ضد النظام».يذكر أن فائزة هاشمي رفسنجاني (59 عاماً) عضو في حزب «كوادر البناء» الإصلاحي، وتم توقيفها في سبتمبر الماضي بشبهة «التحريض» على الاحتجاجات التي أعقبت مقتل مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق. وفي 2012 حُكم عليها بالسجن 6 أشهر تحت مزاعم «الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية».