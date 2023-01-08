أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إرسال 300 مقاتل من الوحدات التابعة للحرس الوطني لمساندة القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا. وقال قديروف عبر قناته في «تليغرام»: «اليوم تحرك نحو 300 مقاتل من شرطة مكافحة الشغب (أخمات -1) التابعة للحرس الوطني لمساعدة الروس»، بحسب ما أفادت قناة «روسيا اليوم».وكلن قديروف أعلن في شهر نوفمبر الماضي أن مجموعة جديدة من المتطوعين الشيشانيين توجهت إلى إقليم دونباس في أوكرانيا، إذ أعلنت روسيا رسميا ضم منطقتي دونيتسك ولوهانسك الواقعتين في الإقليم لأراضيها. ولفت إلى أن المتطوعين أكملوا دورة قصيرة في التدريب على الأسلحة النارية، والتدريب التكتيكي والهندسي والتقني، وكذلك الطبوغرافي والطبي في جامعة القوات الخاصة الروسية. وأكد أن المتطوعين تدربوا على أسلوب القتال في الخنادق في ظروف أقرب ما يمكن إلى الظروف القتالية الحقيقية.وفي الخامس من أكتوبر الماضي وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانون ضم مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية إلى روسيا، «وفقا لدستور الاتحاد الروسي».ورفض الغرب القرار الروسي معتبرا أنه «باطل»، واستمر في دعم أوكرانيا عسكريا لمواجهة العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.في غضون ذلك، نفذت القوات الروسية اليوم (الأحد) ضربة ثأر لقتلى قصف مدينة مكيفكا، وقصفت المقاتلات الروسية بالصواريخ موقعين لتجمع القوات الأوكرانية في مدينة كرامتورسك. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن حصيلة القتلى أكثر من 600 قتيل أوكراني.وكان يتمركز في أحد المواقع 700 جندي أوكراني، وفي الموقع الثاني 600 جندي.