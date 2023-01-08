باتت أوكرانيا تنافس اليمن على أكبر حقل ألغام في العالم مع اقتراب الحرب من إكمال عامها الأول، إذ كشف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال النقاب عن وجود حقل ألغام في بلاده يمتد على مساحة 250 ألف كم مربع.ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، عن رئيس وزراء أوكرانيا، قوله: إنه حاليا أكبر حقل ألغام في العالم.وبحسب المسؤول الأوكراني، فإن المنطقة الملغومة تعادل أكثر من 40% من إجمالي مساحة أراضي بلاده. وتخشى أوكرانيا من عرقلة الأعداد الضخمة للألغام لكل من سفر المدنيين واضطرابات كبيرة في الزراعة، باعتبارها إحدى الصناعات الرئيسية للبلاد.ولا يخفي شميهال أن مناطق المدنيين السكنية كانت الأكثر تضررا منذ اندلاع الحرب في الـ24 من فبرايرالماضي. واتهم روسيا بتعمد استهداف البنية التحتية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.وتتصدر المنشآت الصناعية، مثل المصانع الكيماوية ومصانع الصلب والبنية التحتية للسفر، كأبرز الأهداف الروسية في أوكرانيا، وفقا لـ«شميهال».وفي أغسطس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها تقديم 89 مليون دولار لأوكرانيا مخصصة لنزع ألغام أرضية زرعتها القوات الروسية.ويوفر التمويل الأمريكي الدعم لنحو 100 فريق إزالة ألغام وتدريب وتجهيز أوكرانيين للقيام بهذه المهمة الخطيرة لتنظيف مناطق واسعة ملغمة.