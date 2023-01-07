كشفت مصادر حقوقية أن مليشيا الحوثي الإرهابية اعتقلت المذيعة التلفزيونية أشواق اليريمي خلال محاولتها السفر من صنعاء إلى محافظة ذمار.وأفادت بأن مسلحين حوثيين اقتادوا اليريمي برفقة اثنين من زملائها إلى إدارة أمن منطقة بلاد الروس ثم إلى إدارة أمن صنعاء التي رفضت الإفراج عنها.وبحسب المصادر، فإن إدارة أمن صنعاء أبلغت أقارب اليريمي بأن التهمة التي تسببت باعتقالها هي «السفر دون محرم».من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن اختطاف المذيعة أشواق اليريمي أثناء سفرها بين محافظتي صنعاء وذمار، بحجة عدم وجود محرم واقتيادها لما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، يمثل امتداداً لجرائم اختطاف النساء وإخفائهن قسرياً على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي.ولفت الإرياني، في تصريح أمس (الجمعة)، إلى أن التقارير الحقوقية تؤكد أن عدد النساء المختطفات في معتقلات ميليشيا الحوثي منذ انقلابها بلغ نحو 1700 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات، تواصل الميليشيا اعتقالهن، والمئات منهن في ظروف سيئة، وتمارس بحقهن صنوف التعذيب النفسي والجسدي، في انتهاك صارخ للقيم والأعراف اليمنية‏.وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة بإدانة هذه الممارسات الإجرامية التي قال إنها تكشف حقيقة مليشيا الحوثي باعتبارها «تنظيماً إرهابياً»، وممارسة ضغط حقيقي عليها لإطلاق كل المختطفات فوراً، ووقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق النساء اليمنيات.وكانت مليشيا الحوثي وجهت قبل أشهر بمنع سفر النساء دون «محرم». واشترطت على النساء وجود محرم أو أي شخص من أقاربهن من الدرجة الأولى، في خطوة لاقت الكثير من الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية.