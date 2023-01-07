نفذ نظام الملالي حكمي إعدام بحق رجلين بزعم قتلهما عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي أثارها مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، بحسب ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية،، اليوم (السبت). وأفاد الموقع بأن محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني أُعدما هذا الصباح. وحُكم على 3 آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينما صدرت أحكام بالسجن على 11 آخرين.وتم إعدام 4 متظاهرين على الأقل على صلة بالاحتجاجات في إيران، أحدهم أعدم شنقاً علناً.وتشن طهران حملة قمع لمظاهرات مناهضة لنظام الملالي، فيما يواجه نحو 100 شخص الإعدام على خلفية الانتفاضة الشعبية، بحسب ما أعلنت شبكات ومنظمات حقوقية.وقضى المئات على هامش الاحتجاجات، وأوقفت السلطات الإيرانية آلاف الأشخاص ممن شاركوا في المظاهرات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها.