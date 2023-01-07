بعد دخول الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من جانب واحد في الأراضي الأوكرانية، حيز التنفيذ، الجمعة، رحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، بإعلان روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة ابتداء من ظهر الجمعة واعتبره «نبأ سارا». فيما شككت الخارجية الفرنسية بإعلان روسيا وقف النار بشكل أحادي في أوكرانيا.وأعلنت القناة الأولى الروسية، أنه اعتباراً من ظهر الجمعة، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على طول خط التماس وسيستمر حتى نهاية يوم 7 يناير. وأكد شهود عيان أن لا أصوات انفجارات أو قذائف في دونيتسك مع دخول الهدنة حيز التنفيذ، فيما تتواجد تعزيزات لمواقع تمركز الجيش الأوكراني على الحدود مع بيلاروسيا. وكان الرئيس بوتين قال وفق ما جاء في بيان صادر عن الكرملين «استجابة لدعوة قداسة البطريرك كيريل، أوجه إلى وزير الدفاع الروسي بدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتباراً من الساعة 12,00 (09,00 ت.غ) في الـ6 من يناير هذه السنة حتى الساعة 24,00 (21,00 ت.غ) في الـ7 من يناير. ولفت البيان إلى أن روسيا تطالب أوكرانيا بإعلان وقف لإطلاق النار والسماح للناس بحضور القداديس عشية عيد الميلاد ويومه، وفق المذهب الأرثوذكسي.في المقابل، قال مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك إن الهدنة المؤقتة مع روسيا يمكن أن تتم فقط إذا غادرت الأراضي التي سيطرت عليها، واصفاً الهدنة بأنها «نفاق». يذكر أن هذه أول هدنة من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي.