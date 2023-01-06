في تفجيرين نفذهما تنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة أبين جنوبي اليمن قُتل 4 جنود وأُصيب 6 آخرون اليوم (الجمعة). وقال مصدر يمني: «إن تنظيم «القاعدة» نفذ انفجارين بواسطة عبوات ناسفة، الأول استهدف صهريج مياه، بينما استهدف الثاني دورية تقل جنودا تابعين للقوات الجنوبية، كانوا في طريقهم إلى وادي عومران في مودية».وبحسب المصدر، فإن التفجيرين أسفرا عن مقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين في حصيلة أولية، مرشحة للارتفاع.وشن مجهولون الثلاثاء الماضي هجوما إرهابيا بالعبوات الناسفة استهدف الزعيم القبلي الشيخ صالح المجعلي، والشيخ سمير الحيد في بلدة «القليتة»، في مديرية مودية شرقي أبين.وأفاد مصدر قبلي بأن الزعيمين القبليين نجيا من التفجير الإرهابي الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بينهم طفل، أغلبهم من أقارب الشيخ المجعلي.وكانت أبين شهدت منذ منتصف ديسمبر الماضي نحو 8 هجمات إرهابية بالعبوات الناسفة وقع أغلبها في بلدات «وادي عومران»، و«المحفد»، و«مودية»، شرقي أبين، وخلفت 31 قتيلا وجريحا.وفي نوفمبر الماضي، أسفرت سلسلة هجمات لتنظيم القاعدة في محافظتي شبوة وأبين عن سقوط 17 قتيلا وجريحا بينهم ضابط برتبة رائد، فيما نجا ضابطان بارزان.