أعلنت البحرية الفرنسية اليوم (الاثنين)، أنها قامت بضبط نصف طن من الهيروين و3,5 طن من راتنغ القنب عندما قامت باعتراض قارب لا يرفع علما في بحر العرب، ولم تحدد البحرية جنسية طاقم القارب ومكان قدومه.

وقالت القيادة البحرية لمنطقة المحيط الهندي ومقرها أبوظبي: تم ضبط المخدرات التي تقدر قيمتها بخمسين مليون يورو، بعد أن قامت فرقاطة فرنسية باعتراض القارب في 27 ديسمبر الماضي، مبينة أنه قد يكون جزء من المخدرات مخصصا للسوق الأوروبية.

وتعمل الفرقاطة الفرنسية في إطار قوّة الواجب المختلطة 150 (سي تي إف 150)، وهو تحالف دولي للقوّات البحرية ومقرّه البحرين، ويهدف إلى تعزيز الأمن البحري في المنطقة.