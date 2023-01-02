اتهمت الدفاع الروسية اليوم (الإثنين) كييف بالوقوف وراء مقتل 63 جنديا روسيا في قصف استهدف نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات قواتها قرب مدينة ماكييفكا في دونيتسك بـ6 صواريخ «هيمارس» أمريكية الصنع.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليوم الذي نشره موقع روسيا اليوم أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخين من نوع «هيمارس»، لكن أربعة صواريخ أخرى برؤوس حربية شديدة الانفجار، أصابت نقطة الانتشار المؤقت ما أدى إلى مقتل 63 جنديا روسيا.

وأفادت الوزارة أن طيرانها الحربي استهدف نقاط انتشار مؤقت لوحدات الفيلق الأجنبي في دونيتسك وخاركوف، ما خلف أكثر من 70 قتيلا و100 جريح بصفوف المرتزقة الأجانب.

وأشارت إلى أن هناك 30 جنديا أوكرانيا قتلوا في محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وأكثر من 40 جنديا على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، و70 جنديا على محور دونيتسك و40 آخرون على محور جنوب دونيتسك، بالأضافة إلى إصابة 67 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 92 منطقة.