كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن موسكو تستعد لشن هجوم بري جديد واسع النطاق في أوكرانيا، داعياً إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا. وكشف، في مقابلة صحفية نشرت، اليوم (الإثنين)، أن روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا.وشدد الأمين العام على أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع في ساحة المعركة، مؤكداً ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات والاعتراف بها كدولة أوروبية مستقلة وذات سيادة.

من جهته، أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن الضربات الليلية على العاصمة الأوكرانية تسببت بضرر منشآت البنية التحتية للطاقة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي والتدفئة. فيما أفاد حاكم إقليم بريانسك في روسيا، أن مُسيرة استهدفت منشأة طاقة دون وقوع إصابات، وقال، إن الطائرة نفذت هجوماً على منطقة كليموفسكي دون وقوع إصابات، إلا أن مرافق الطاقة تضررت ما أدى لانقطاع الكهرباء.

وأعلن عمدة العاصمة الأوكرانية، أن عدة انفجارات هزت المدينة فجراً، وأن أجهزة الطوارئ تتعامل مع الأضرار، فيما تحدث الجيش الأوكراني عن تدمير 9 مسيّرات من طراز «شاهد»، في هجمات استهدفت كييف وشرقي البلاد.

وكان حاكم منطقة كييف أعلن حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا للتحذير من غارات جوية روسية، ومن تهديد بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من نوع «شاهد»، قد تستهدف مدينة كييف والجزء الشرقي من أوكرانيا، في الوقت الذي انطلقت صافرات الإنذار في تلك المناطق تحسباً لغارات محتملة.