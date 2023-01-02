زعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن تبادل الرسائل بين بلاده وأوروبا «مستمر حتى الآن»، من أجل الوصول إلى نتيجة بخصوص «الصفقة النووية» التي انهارت قبل عدة أشهر. وادعى في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون، اليوم (الإثنين)، أن الغرب على «خطأ تام» إذا تصور أن باستطاعته الضغط على طهران في المفاوضات عبر التدخل في الشأن الإيراني، ناصحاً الأوروبيين أن يتجنبوا التلاعب، وأن يتخذوا سياسة جادة وصارمة من أجل بدء المفاوضات وإعلان الاتفاق. وأعلن كنعاني، أن إيران مستعدة لاستكمال المفاوضات النووية، ولكنه قال، إن «استعدادنا لذلك لن يبقى للأبد». ورداً على التهديدات الإسرائيلية، سعى كنعاني للهروب إلى الأمام زاعماً أن بلاده لا تعير أي اهتمام لمثل هذه التهديدات.

في غضون ذلك، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزارة الدفاع طالبت بزيادة ميزانيتها بمقدار 10 مليارات شيكل، ونقلت عن مصادر أمنية قولها: إن السبب في ذلك هو «التحضير لاحتمال القيام بعمل عسكري في إيران».

وكان وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها بيني غانتس، أعلن أن بلاده طورت قدرتها على ضرب منشآت نووية إيرانية بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وكشف في حفل تخرج طيارين من دورة تدريبية في قاعدة حتسريم بجنوب إسرائيل، (الأربعاء) الماضي، أن بلاده تستعد لاحتمال شن هجوم على إيران، بحسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وكان بيني غانتس أعلن في أغسطس الماضي، أن بلاده يجب أن تستعد لعمل عسكري أحادي الجانب ضد برنامج إيران النووي.

يذكر أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا مراراً أن جميع خياراتهم مطروحة على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.