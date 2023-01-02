هذه المرة الثانية التي يخرج فيها مطار دمشق الدولي عن الخدمة بشكل كامل، فالضربة الأولى جاءت في الصيف الماضي وأدت إلى خروج مطاري حلب ودمشق عن الخدمة وشل النقل الجوي السوري بالكامل على المستوى المدني والعسكري، واليوم مع بداية العام 2023 يخرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة إثر ضربات إسرائيلية تبدو أنها موجعة بشكل كبير، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الجيش السوري.بعد أقل من 72 ساعة على تأدية حكومة بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية، شنت طائرات إسرائيلية هجوما نوعيا على مطار دمشق الدولي، مستهدفة بالدرجة الأولى مواقع إدارة السلاح الإيراني في المطار، الرسالة الإسرائيلية جاءت مبكرة باتجاه سورية وهي الأولى من نوعها في السياسة الإسرائيلية الخارجية منذ أن تولى نتنياهو الحكومة (الخميس) الماضي، ما يعكس الأولوية القصوى في السياسة الخارجية الإسرائيلية والتي كانت موجهة إلى دمشق وطهران معا، وهو يوضح لنا ما مسار السياسة الإسرائيلية ضد إيران في المنطقة.السؤال الذي يتوجب على دمشق الإجابة عليه ليس السبب عن هذه الضربات، ذلك أن السبب بات معلوما، بل كيف يمكن وقف هذه الضربات على المواقع المدنية؟ والتي يدفع ضريبتها الشعب السوري بالدرجة الأولى، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمواقع المدنية مثل المطارات التي تعتبر الرئة الجوية للسوريين.لا يحتاج السؤال إلى مزيد من البحث والتفكير بالنسبة للنظام السوري بقدر ما يحتاج إلى قرار من نوع سيادي مستقل، يقضي بوقف الزحف الإيراني على الأراضي السورية وكف يد طهران ومنع تحويل سورية إلى مستودعات سلاح من الجنوب إلى الشرق، فإيران على مدار السنوات العشر الماضية حولت سورية إلى «كونتينير» أسلحة ومستودعات صواريخ بل في كثير من الأحيان إلى حقل تجارب حتى للطائرات المسيرة الإيرانية التي وصلت إلى حدود أوروبا بعد مشاركتها في حرب أوكرانيا.نعم التخلص من إيران هول الحل بالنسبة للنظام، وتحويل البوصلة التي أعجبت الأسد من طهران إلى العالم العربي، في هذه الحالة يكسب الأسد وتكسب سورية، لأن إيران تريد الانفراد بسورية وأن تبقيها تحت بند «دفع فاتورة» الحرب وأن يبقى الأسد جريحا وأن تبقى البلد في حالة حرب حتى تتمكن من بسط وتوسيع السيطرة.وعلى مبدأ «إذا هبت رياحك فاغتنمها» فإن الأسد اليوم أمام فرصة شخصية أكثر من أي وقت مضى للتخلص من إيران وهيمنتها خصوصا بعد التقارب التركي السوري، إذ مازال الموقف الإيراني ملتبسا وضبابيا حول هذا التقارب، بعد أن دخل لاعب جديد قريب من النظام السوري وهي تركيا، وهو ما لن يعجب طهران التي كانت تستغل عزلة الأسد، لذا فإن النافذة التركية وإن لم تعجب المعارضة السورية إلا أنها محاولة لتحريك المياه الراكدة وفتح النوافذ على غرفة نوم الأسد المعزولة، لكن على الأسد في الوقت ذاته أن يلتقط هذه المبادرة وأن يوسع فضاءه العربي والإقليمي بتقييد السيطرة الإيرانية والاستعانة بالدول العربية التي مازالت تمد يد العون للتخلص من النظام الإيراني وهيمنته على سورية، وهو ما يمكن أن يخفف من الاعتداءات الإسرائيلية ويفتح الباب أمام تسوية سياسية كبرى في سورية وليست مصالحة «عرجاء» لا يعرف متى ينتهي مفعولها كما حدث في الجنوب عام 2018، ما لم يتوصل الأسد إلى هذه القناعة ستبقى سورية في حالة «ستاتيكو» سياسي قد يكون قاتلا.