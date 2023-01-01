أقدم مسلحون حوثيون اليوم (الأحد) على قتل والدهم في محافظة عمران. ووفقاً لناشطين يمنيين فإن علي عبدالله سرور قتل تحت التعذيب على يد أبنائه الذين التحقوا بصفوف المليشيا في قرية بني سرور بمديرية شهارة.

وقال الناشطون: «أولاد المجني عليه عادوا من الجبهات ودخلوا في شجار مع والدهم قبل أن يقدموا على الاعتداء عليه بالضرب حتى الموت»، مؤكدين أن الأسباب تعود إلى أفكار ومعتقدات فكرية تلقنها المسلحون في دورات وعادوا لينفذوها على والدهم.

ويرى ناشطون آخرون أن غالبية المسلحين يتم إجبارهم على تعاطي أنواع من المخدرات التي يتحول متعاطيها إلى مجنون في حالة عدم حصوله على جرعة منها، وهي التي تتسبب في لجوء الكثير من المسلحين إلى تصفية ذويهم والفرار إلى معسكرات المليشيا للاختفاء.