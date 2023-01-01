أصيبت طائرتان من طراز إيرباص321 نيو متوقفتين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت جراء إطلاق نار عشوائي، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام لبنانية اليوم(الأحد).وقالت إن الطائرتين تابعتان لشركة طيران الشرق الأوسط. ولم ترد تفاصيل عن وقوع أي خسائر.وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، أكد ضرورة وضع حد لظاهرة إطلاق النار في محيط مطار بيروت الدولي.وتعهد في ديسمبر الماضي بأن يناقش مع جهاز أمن المطار بعض الخروقات الأمنية التي سجلت في الفترة السابقة حول المطار والموضوعات التي تهدد سلامة الطيران كإطلاق النار العشوائي أو الرصاص الطائش في أماكن محيطة بالمطار. وشدد على وضع حد له، وهذا ما سيحصل، واعداً اللبنانيين بأن جهاز أمن المطار سيستمر، وسيكون أكثر تفعيلاً، والمديرية العامة للطيران المدني ستقوم باللازم لتسهيل أمور اللبنانيين القادمين والمغادرين من المطار.وكانت إحدى طائرات الناقلة الجوية اللبنانية (شركة طيران الشرق الأوسط) أصيبت برصاصة أثناء هبوطها في مطار بيروت في شهر نوفمبر الماضي.